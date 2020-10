CdS – Bakayoko, buone condizioni in vista dell’Europa League. Novità su Elmas e Zielinski

Il Napoli fa già la conta per la partita contro la Real Sociedad, e per ora da Castel Volturno sembrano arrivare buone notizie. Come riporta il Corriere dello Sport, Tiemoué Bakayoko sta bene, vista la preoccupazione nel momento della sostituzione contro il Benevento, poiché uscito zoppicante dal terreno di gioco.

Arrivano buone notizie anche per Zielinski ed Elmas, che dopo i tamponi finalmente negativi al Covid tornano arruolabili per Gattuso. I due non giocano da un mese, l’ultima apparizione era stata nella dilagante vittoria contro il Genoa, poi il lungo stop. Ora starà a Gattuso decidere su chi contare.