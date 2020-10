TuttoSport – ADL atteso in tribuna contro il Benevento: il presidente è rimasto tutta la settimana a Napoli

Raffaele Auriemma sull’edizione odierna di “TuttoSport“, scrive della settimana di Aurelio De Laurentiis in vista del derby campano contro il Benevento. Ecco quanto evidenziato:

“Atteso in tribuna anche il presidente Aurelio De Laurentiis, rimasto tutta la settimana a Napoli per discutere del rinnovo di contratto con Gattuso, ma anche per chiudere la villa presa in affitto a Capri”.

“Lo attende il collega Oreste Vigorito, che fu il primo a preoccuparsi per essere rimasto contagiato dal Covid, dopo aver accettato un passaggio nel volo charter di De Laurentiis da Milano a Napoli”.