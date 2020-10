De Magistris: “La violenza va sempre condannata!”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto in diretta su Rai Tre sul programma Titolo Quinto. Ecco quanto dichiarato:

“Per noi è una notte di grande amarezza. Santa Lucia è una strada piena di vita, vederla così oggi è una sconfitta. Al centro storico era un assembramento che non si può fare ma pacifico. La violenza va sempre condannata. Non possono essere quelle di oggi le parole usate per il momento che siamo vivendo. Ci vuole più rapidità da parte dello Stato e non ci può essere un solo uomo a comando.”.