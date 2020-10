Bufera su De Magistris: città allo sfacelo, lui in onda su Rai 3

Proteste a Napoli contro De Luca e le misure adottate. Luigi De Magistris è ospite della trasmissione Titolo V in onda su Rai 3.

Lucia Annunziata gli chiede se è il caso di restare ancora in studio date le condizioni: sui social scoppia la bufera. Impazza così un’accesissima polemica contro il sindaco, accusato di essere seduto in studio e di non monitorare le forze dell’ordine in un momento così difficile e delicato.