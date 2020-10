Giuntoli: “Sconfitta inaspettata ma l’AZ è un’ottima squadra. Siamo ottimisti per il rinnovo di Gattuso. Hysaj e Maksimovic? Abbiamo dei paletti economici da rispettare”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

Ecco le sue parole.

“Perdere non fa mai piacere. Nessuno si aspettava la sconfitta di ieri, ma nessuno ha parlato della forza degli avversari. L’AZ ha calciatori molto bravi come Stings e Koopmeiners, una squadra molto organizzata che darà filo da torcere a tutti nel girone.

Gattuso non ha potuto fare molti cambi perché abbiamo fuori Elmas, Zielinski e Insigne veniva da un infortunio che lo ha tenuto fuori un mese. È stata una partita poco brillante, siamo arrivati poche volte sotto porta.



Ci può stare un minimo di attenzione in meno dopo il match con l’Atalanta, ma non deve esserci. Però bisogna dire che abbiamo pagato la gara di sabato dal punto di vista della stanchezza. Abbiamo un assetto completamente nuovo con un calcio più verticale e più dispendioso. Se vogliamo diventare una squadra grande non dobbiamo cadere in queste sconfitte.



Tutto tornerà nella normalità già da domenica. Sarà una partita molto difficile contro il Benevento, la Roma ha vinto solo nei minuti finali. Il Benevento ha allestito una grande squadra e credo riuscirà a salvarsi con tranquillità.



Siamo molto contenti del lavoro fatto da Gattuso. È un grande allenatore che ha sposato completamente la nostra causa. È arrivato in un momento complicato ma ci ha aiutato a tornare ai grandi livelli. Si troverà un accordo per il rinnovo, sono ottimista, le volontà sono quelle di continuare insieme.

Siamo contenti del lavoro fatto sul mercato. In questo momento abbiamo fatto vedere grandi cose ma dobbiamo dare continuità e portare il Napoli sui livelli che conosciamo. Dobbiamo lavorare tanto a ricostruire una squadra che possa tornare a quei livelli di due anni fa. Ci sono le basi ma dobbiamo dare continuità alle cose buone fatte finora.



Stiamo parlando con Hysaj e Maksimovic e i loro agenti per il rinnovo di contratto, ma ci sono dei paletti economici da rispettare a causa del Covid. Sono due ragazzi che hanno dato tanto per il Napoli.



Osimhen è un acquisto importante ma non il migliore della mia carriera. Gli acquisti sono tutti importanti ma devono diventare importanti sul campo. Osimhen lo sta dimostrando ma deve far vedere ancora tanto”.