De Luca: “C’è bisogno di prendere decisioni forti, in Campania oggi 2280 contagi. Ci sarà una chiusura di 30 o 40 giorni”

Vincenzo De Luca, in diretta sulla sua pagina Facebook, ha parlato ai cittadini della Campania per metterli al corrente sulle imminenti decisioni da prendere in merito all’emergenza Covid.

“Avremo modo e tempo per parlare della campagna di sciacallaggio contro la nostra regione. Ma ora dobbiamo prendere decisioni forti. Dobbiamo chiudere tutto tranne attività industriale, agricole, edilizie, agroalimentari. Le stesse misure che abbiamo visto a marzo. Dobbiamo bloccare mobilità tra comuni e interregionali. Inoltrerò al governo la richiesta di lockdown totale. Cercheremo di difendere le attività produttive.”

“Oggi dobbiamo intervenire. Siamo in tempo anche se ad un passo dalla tragedia. Solo oggi in Campania ci sono stati 2280 contagi. Non voglio trovarmi di fronte ai camion con centinaia di bare. Non abbiamo garanzia che questo non avvenga, se non da noi stessi e dalla nostra correttezza e nostre decisioni”

“Non ci sono più distinzioni, siamo tutti esseri umani che devono difendere la propria vita e quella dei propri cari. Il resto non conta”.

“Dovremo avere una chiusura di 30/40 giorni, e poi decideremo in base alla situazione epidemiologica se riaprire”.

“Abbiamo eliminato le prestazioni non salvavita dagli ospedali perché stanno per finire tutti i posti letto. Manderemo a casa anche pazienti Covid che non hanno sintomi gravi. Chiedo aiuto ai medici di meidica generale di aiutarci”.

“3/4 dei tamponi vengono fatti dagli uffici pubblici, ieri ne abbiamo fatti 15000. Comunicare i risultati dei tamponi è difficile, settima prossima avremo altri 5 laboratori che analizzano i tamponi. La cosa più importante è dare risultati in tempi rapidi, ma non siamo all’altezza. L’obiettivo è dare la risposta al tampone in 12 ore”.

“Ci sono vari problemi. Innanzitutto dobbiamo essere responsabili e lasciare il numero di telefono. Negli ultimi giorni abbiamo mandato messaggi in 12 ore, ma ci sono zone che stanno troppo indietro. Se passa troppo tempo dal tampone, rifacciamolo”.

“Abbiamo registrato un aiuto importante dei laboratori privati che hanno lavorato in maniera corretta ed hanno segnalato correttamente il risultato dei tamponi. C’è l’elenco dei laboratori accreditati, e bisogna rivolgersi esclusivamente a loro”.