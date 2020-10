Serie A, niente “punizione” per Fourneau: sarà l’arbitro di Fiorentina-Udinese

La designazione di Fourneau, arbitro della controversa Crotone-Juventus, come IV uomo nell’ultima giornata di Serie B aveva scatenato numerose polemiche. Dopo Reggina-Cosenza in serie cadetta, ora all’arbitro è stata assegnata la direzione di Fiorentina-Udinese, di domenica pomeriggio. Una designazione, in assoluto, non punitiva per il giovane arbitro, o almeno non pare esserlo.

Le critiche, infatti, erano fondate sul fatto che non tutti fossero consapevoli del fatto che da questa stagione sono state uniformate le CAN di Serie A e Serie B. Ciò comporta il fatto che i direttori di gara che possano essere utilizzati e designati per tutte le gare di entrambe le categorie.