UFFICIALE – AZ, ecco la lista dei 19 convocati per la partita con il Napoli: c’è anche Gullit jr!

L’AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli per l’esordio in Europa League, è in piena emergenza Covid. Sono ben tredici infatti i tesserati del club olandese risultati positivi ai tamponi. Nonostante ciò, l’UEFA ha confermato il regolare svolgimento della gara.

Ecco quindi la lista dei convocati rilasciata dal club olandese in una nota ufficiale. Presente anche il classe 2001 Maxim Gullit, figlio di Ruud.

“L’AZ si è recato in Italia con diciannove giocatori mercoledì mattina per la gara di Europa League con il Napoli. Sono due in più rispetto alla stima fatta dall’AZ martedì. La selezione include Tijs Velthuis e Maxim Gullit“.

Portieri

Bizot, Verhulst, Evora

Difensori

Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal, Sugawara, Leeuwin, Gullit jr, Velthuis

Centrocampisti

Midtsjo, de Wit, Koopmeiners, Goudmijn

Attaccanti

Stengs, Karlsson, Gudmundsson, Taaboun