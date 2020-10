Lazio-Borussia Dortmund 3-1, Immobile esulta: “Emozione incredibile. Critiche in Germania? Ci andai in un momento sbagliato”

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-1 sul Borussia Dortmund. Ecco quanto evidenziato:

“È stata un’emozione incredibile, riportare questa squadra dopo tanti anni in Champions è emozionante. Siamo soddisfatti, abbiamo fatto una partita perfetta e siamo enormemente felice. Incontravamo una squadra forte, ci serviva una gara così per darci la svolta mentale per dire la nostra anche tra le grandi d’Europa e in campionato.

I giocatori vanno aspettati, bisognava capire il momento, ero arrivato al Dortmund nel momento sbagliato e c’erano state delle difficoltà. Critiche dell’ultimo periodo e quelle subite ai tempi del Dortmund? Non voglio dire nulla sulle critiche, io sono attento a tutto. Sbaglierò ancora tanti gol, spero pochi con la Lazio e pochi con la nazionale. A Dortmund sono arrivato in un momento sbagliato della mia carriera.

Il prossimo step è la continuità, è quella che ci ha fatto fare il passettino in più e quando è mancata siamo diventati una squadra normale. Con questa cattiveria possiamo battere anche il Dortmund, ma ci aspettano altre cinque battaglie come questa di oggi”.