KKN – Il Napoli ha deciso di investire a gennaio su una pedina a sinistra in difesa: nel mirino Giannoulis ed Emerson Palmieri

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il collega ed esperto di calciomercato Ciro Venerato. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha deciso di investire a gennaio su una pedina a sinistra in difesa. In queste ore il Napoli sta sondando Dimitrios Giannoulis, già seguito quando si parlava della trattativa relativa a Tsimikas. Il PAOK chiede 10 milioni di euro per lui ed il giocatore ha uno stipendio abbordabilissimo per le casse del Napoli.

Il secondo nome che torna in auge è quello di Emerson Palmieri. Il Napoli col Chelsea ha una corsia preferenziale ed il giocatore è sul mercato. Ad oggi, si parla di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Il Napoli chiede invece il diritto di riscatto. L’intermediario che segue Emerson Palmieri è lo stesso che seguiva Milik: tra lui e Giuntoli c’è un buon feeling.

La situazione relativa al giocatore è differente: il primo ostacolo è relativo al contratto. Il giocatore ha fatto già sapere che, quando firmerà con un nuovo club, vuole un ritocco all’ingaggio (ora guadagna 2.5 milioni di euro, ndr).

Escludo Grimaldo, Junior Firpo ed Asamoah (da svincolato).