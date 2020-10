Ass. Borriello: “Situazione COVID in Campania non facile da gestire: numeri preoccupanti. Cautela con l’AZ Alkmaar, deve esserci responsabilità”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

(In merito alle parole del Presidente della Regione Campania, ndr) “Sono parole giuste. La situazione non è facile da gestire, nonostante il nostro impegno. I numeri sono preoccupanti. Il dato che si contesta è la difficoltà in cui ci troviamo in questo momento, nel momento in cui pensavamo che il virus non potesse arrivare da noi. Il problema serio non sono solo quelli che hanno sintomi ma soprattutto gli asintomatici.

Suggerisco cautela con l’AZ Alkmaar, non scherziamo proprio. Ci deve essere grande responsabilità, come quella che abbiamo avuto noi in occasione della sfida con la Juventus. Quello che abbiamo fatto noi è stato fatto correttamente, ora ci deve essere un comportamento consequenziale.