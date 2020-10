KKN – Napoli-AZ Alkmaar, conferenza da remoto per Gattuso: i giornalisti saranno in collegamento web

Come di consueto nel giorno che precede gli impegni europei, i tecnici dei vari club parleranno in conferenza stampa. Toccherà anche a Gennaro Gattuso parlare alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar.

Come riportato da Valter De Maggio in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, l’intera procedura verrà espletata da remoto, come avvenne già in occasione del match di Champions League contro il Barcellona. I giornalisti saranno in collegamento web e potranno porre le loro domande al tecnico calabrese.