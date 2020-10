ESPN, Martinez: “Lozano si è guadagnato il rispetto dei compagni, sta esprimendo le doti che lo hanno portato a Napoli”

Ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli” è intervenuto il corrispondente per l’Italia di “ESPN” Daniel Martinez, dicendo la sua sul talento messicano esaltando l’inizio di campionato del giovane esterno azzurro, di seguito quanto detto ai microfono della radio ufficiale:

“Lozano è un giocatore molto forte, ora sente la fiducia dell’allenatore cosa di cui aveva molto bisogno, sta esprimendo le sue doti, le doti che l’hanno portato a Napoli, quando Ancelotti lo utilizzava in tutte le posizioni lui ha cercato di applicarsi al massimo ma ha pagato dazio per via della brutta stagione attraversata da tutta la squadra.

I compagni di squadra ora lo cercano, prima non era così si è guadagnato il rispetto dei compagni di squadra. Per ora è il capocannoniere della squadra , ma siamo solo all’inizio, con Mertens dietro la punta come regista avanzato e Osimhen che porta via sempre uno due uomini hanno esaltato le doti di Hirving che sono sicuro potrà fare ancora meglio”.