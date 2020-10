Braglia commenta: “Gasperini ha dimostrato la sua presunzione contro il Napoli”

L’ex centrocampista e attuale allenatore dell’Avellino Piero Braglia è intervenuto ai microfoni di “TMW Radio” commentando l’ultima giornata di campionato, in particolare sulla gestione della gara da parte di Gasperini nel match del San Paolo tra Napoli e Atalanta. Ecco quanto evidenziato:

“Gasperini è uno dei migliori allenatori italiani, però in questo frangente ha fatto vedere un pizzico di presunzione. Se vuoi essere sempre al top, non puoi prendere quei 4 gol in quel modo”.