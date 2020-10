Seduta d’allenamento per gli uomini di Gattuso in vista dell’impegno di giovedì nel debutto stagionale in Europa League.

Insigne torna in gruppo svolgendo l’intera seduta con i compagni; lavoro aerobico e esercitazione tattica finalizzata al possesso palla. Sessione conclusa con partita a campo ridotto.

Fonte e foto: SSC Napoli