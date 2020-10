Osimhen: “Sono felice ma conta la squadra, siamo compatti!”

Si è sbloccato anche lui al terzo match ufficiale giocato, uno dei più attesi non per la gara con l’Atalanta in senso stretto ma dell’intera nuova stagione azzurra: Victor Osimhen, 21enne ex Lille, nuovo centravanti del Napoli, contro i bergamaschi ha siglato la sua prima rete con la nuova casacca. La prima di tante, c’è da augurarsi, anche se Victor si è dimostrato oltre che goleador, innanzitutto, grande uomo-reparto in questo inizio di annata.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato quelli che sono stati i pensieri proprio del giovanissimo attaccante nigeriano in seguito alla sua prima marcatura azzurra. Il quotidiano scrive: “Victor è l’uomo partita, la sua forza d’urto ha messo in mostra i limiti difensivi dell’Atalanta. Il Napoli ha occupato la metà campo avversaria e Osimhen si è tolto anche il peso del gol: «Sono felice ma ciò che conta è la squadra, abbiamo dimostrato di essere compatti»“.