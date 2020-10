Juventus, Paratici sul ricorso del Napoli: “Ci sono dei procolli da seguire. Abbiamo due positivi ma siamo venuti a giocare”

Il d.s. della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita di stasera contro il Crotone. Tra i vari argomenti affrontati c’è stata anche una domanda a proposito del possibile ricorso del Napoli dopo la sconfitta a tavolino. Ecco quanto evidenziato:

“Noi eravamo presenti e pronti per giocare, ci sono delle regole e dei protocolli da seguire. Vedremo cosa succederà. Noi oggi siamo nella stessa condizione in cui era il Napoli contro di noi, ovvero con due calciatori positivi, ma siamo partiti per Crotone e giocheremo questa partita”.