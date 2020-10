SERIE A – Clamoroso Juventus: pareggio per 1-1 con il Crotone

Notizia inaspettata per la Juventus. I bianconeri pareggiano per 1-1 nell’anticipo serale della quarta giornata di campionato contro il Crotone.

A passare in vantaggio erano stati i padroni di casa con un rigore trasformato da Simy concesso per un evidente fallo di Bonucci su Reca. La reazione bianconera non tarda ad arrivare e pareggia Morata su assist di Chiesa.

La Juventus, pur macinando gioco, non riesce a compiere il sorpasso. Espulso anche Chiesa per un brutto fallo su Cigarini. Nel finale annullato dal VAR un gol a Morata per fuorigioco.