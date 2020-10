Ronaldo si giustifica: “Ho rispettato il protocollo, un signore in Italia ha detto una bugia”

Attraverso una diretta Instagram, Cristiano Ronaldo ha parlato della sua positività al COVID-19.

Il calciatore portoghese, apparso a petto nudo, al sole e sorridente, ha confermato di essere asintomatico e di sentirsi bene. Sulla questione COVID ha poi aggiunto:

“Si tratta di una cosa seria, anche se per me ci sono problemi nella società ancora più gravi, ma non voglio entrare nel merito”.

Poi, l’attacco: “Ho rispettato il protocollo, un signore in Italia – di cui non faccio il nome – ha raccontato una bugia”.

Evidente il riferimento a Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, che nella giornata di ieri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Ronaldo? Sì, penso proprio che abbia violato il protocollo, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dall’autorità sanitaria”.