GdS – Caso Juventus-Napoli, oggi il ricorso ufficiale: spunta la possibile data per la decisione in appello

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha provato a fissare i prossimi passaggi legali legati alla vicenda riguardante Juventus-Napoli. Gli azzurri infatti presenteranno oggi il proprio ricorso contro la sconfitta per 3-0 a tavolino ed il punto di penalizzazione comminato dal Giudice Sportivo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli presenterà stamattina la ‘dichiarazione di reclamo’ in opposizione alla sentenza del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha decretato la sconfitta a tavolino del Napoli ed un punto di penalizzazione alla squadra partenopea. La dichiarazione di reclamo è la prima tappa propedeutica al processo presso la Corte Sportiva d’Appello. È l’atto formale che conduce il Giudice Sportivo all’invio della documentazione che ha portato alla sentenza di primo grado. Nelle prossime ore, i legali della società, con a capo l’avvocato Mattia Grassani, avranno cinque giorni per studiare tutta la documentazione, compresa quella fornita dalla procura federale. Da quel momento in poi potrà essere fissato il processo di secondo grado. L’appuntamento potrà essere fissato in una data compresa tra la fine del mese di ottobre e l’inizio di novembre”.