Zola elogia: “Vedo molto bene il Napoli! Deve continuare il percorso di crescita, con Gattuso si può arrivare in alto”

Gianfranco Zola, ex attaccante di Napoli e Chelsea, ha rilasciato una corposa intervista alla Gazzetta dello Sport. Il fantasista italiano ha parlato anche della lotta per le prime posizioni in Serie A per questa stagione, elogiando il Napoli e mister Gattuso.

“Vedo molto bene il Napoli. Ha iniziato un percorso di crescita già dall’ultima parte della scorsa stagione post lockdown e con Gattuso credo possa tornare a lottare per le prime posizioni“.

“Poi attenzione al Milan, Pioli ha trovato l’equilibrio perfetto per i rossoneri che sembrano in stato di grazia. Tra le conferme mi aspetto tanto dall’Inter e da Conte. Chiaro poi che la squadra da battere resta la Juventus, lo dice la storia, nonostante una coraggiosa rivoluzione con Pirlo”.