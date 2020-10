ULTIM’ORA – Caso Juventus-Napoli: il Giudice Sportivo ha stabilito il 3-0 a tavolino e -1 in classifica agli azzurri!

La decisione tanto attesa è finalmente arrivata. Pochissimi minuti fa, infatti, il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, si è espresso a proposito della mancata disputa di Juventus-Napoli.

JUVE-NAPOLI: LA SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO

La Juventus ottiene la vittoria a tavolino per 3-0, mentre per il Napoli, oltre alla sconfitta, ci sarà 1 punto di penalizzazione in classifica.

Nello specifico il giudice sottolinea come si sia attenuto soltanto a deliberare sulle norme sportive, che secondo lui non sarebbero state rispettate, mentre gli è preclusa “ogni valutazione sulla legittimità (e ancor più ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività“.