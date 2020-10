Fiorentina, Callejon si presenta: “Amerò Napoli per sempre, ma il mio ciclo era finito, l’ho capito durante il lockdown”

Josè Maria Callejòn nella giornata odierna ha tenuto la conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina. Lo spagnolo, svincolato dal Napoli, è approdato a Firenze l’ultimo giorno di mercato, in concomitanza con l’ufficializzazione del passaggio di Chiesa alla Juventus.

L’esterno porta con sé ancora i 7 anni vissuti all’ombra del Vesuvio, compresi gioie, gol, vittorie e delusioni. Ecco quanto dichiarato da Callejòn.

La Serie A è un campionato che permette ai giocatori over30 di dare ancora il meglio?

“Sì può essere. Da quando sono arrivato a Napoli mi sono sempre trovato bene. Dopo una certa età un giocatore è più maturo e si pensa a come esprimersi al meglio. I giocatori che hanno più esperienza qui in Italia rendono bene. Spero di fare tanti gol qua. A Napoli ne ho fatti tanti ma vengo qui per fare lo stesso”.

Avresti potuto finire la carriera al Napoli?

“Ho vissuto a Napoli sette anni meravigliosi. Amerò Napoli per sempre. Sono stato troppo bene. Però ero arrivato a un punto di dover interrompere questa lunga tappa. E’ stato difficile perché ci ho pensato molto. Il lockdown mi ha permesso di pensarci ancora meglio. Ho pensato che il mio ciclo a Napoli era finito”.

C’è un qualcosa della mentalità del Napoli che vorrebbe ritrovare a Firenze?

“Vorrei trasmettere la mia voglia di vincere. In società ce l’hanno. La mia esperienza è sempre stata legata alla voglia di vincere e a non mollare mai e cercherò la squadra a fare questo. Da solo non posso, ma con l’aiuto di tutti.”

Con quale allenatore si è trovato meglio?

“Ho giocato sempre con tutti e non ho mai avuto problemi. Tutti mi hanno aiutato a migliorare ed è sempre stato così con tutti, anche con Gattuso”.

Ha ancora un sogno da realizzare?

“Vorrei vincere lo scudetto in Italia visto che ci sono andato vicino con il Napoli. Non è facile vincerlo in Italia. Non ho obiettivi da fissare a Firenze ma ho tanta voglia di far bene ed essere i migliori”.