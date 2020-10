Crisanti: “Un eventuale lockdown a Natale è nell’ordine delle cose, il sistema è saturo”

Dopo la proroga dello stato d’emergenza da parte del Governo, lo spettro di un secondo lockdown aleggia sempre più prepotentemente nelle menti degli italiani.

Secondo il virologo e studioso dell’Università di Padova Andrea Crisanti questi timori non sono infondati. Ecco quanto dichiarato dal medico ai microfoni di Rai News.

“Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in un circolo vizioso che fa aumentare la trasmissione del virus. Credo che un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo“.