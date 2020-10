Atalanta, Ilicic può tornare in campo già sabato a Napoli! Pessina e Miranchuk scaldano i motori…

Emergono novità interessanti dall’ultima seduta di allenamento dell’Atalanta in vista del match contro il Napoli in programma sabato alle 15.

Il tecnico Gian Piero Gasperini ha a disposizione già da ieri il centrocampista Marten de Roon e il trequartista Ruslan Malinovskyi, che salteranno entrambi le partite con le loro nazionali per squalifica. Rientro in anticipo per loro.

Nel frattempo Matteo Pessina ha recuperato dall’infortunio al ginocchio prima del previsto ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Anche il fantasista Josip Ilicic, aggregatosi alla squadra da giorni, potrebbe essere arruolabile già per la prossima trasferta; discorso analogo per Aleksey Miranchuk, che negli ultimi allenamenti sembra aver convinto Gasperini a concedergli almeno un posto in panchina.