Champions League, diritti TV: parte dei diritti può finire ad Amazon!

Amazon sta per colonizzare anche il mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Radiocor, l’agenzia di stampa del gruppo 24 ORE, la più grande Internet company al mondo sarebbe in procinto di aggiudicarsi parte dei diritti tv della Champions League per il triennio 2021-2024.

Secondo le speculazioni, l’offerta di Amazon si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro. Al colosso statunitense spetterebbe lo streaming della miglior partita del mercoledì sera, per un totale di 17 match stagionali.

In gara per il resto dei diritti televisivi ci sono anche Sky, Dazn e Mediaset.