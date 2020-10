Gattuso pensa a Bakayoko al posto di Zielinski contro l’Atalanta. Il francese lavora per farsi trovare pronto

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport mister Gattuso starebbe pensando di schierare subito Tiémoué Bakayoko contro l’Atalanta.

Il calciatore francese, ultimo arrivato in casa Napoli, approfitterà di questa lunga sosta per rimettersi fisicamente e farsi trovare pronto per la prossima partita in programma il 17 ottobre contro l’Atalanta. Bakayoko si prenota per sostituire Zielinski, a fianco del titolare Fabian Ruiz, il quale mancherà a causa del Covid-19. Mister Gattuso ci pensa mentre il centrocampista francese lavora duramente.