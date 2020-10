ANSA – Ispettori FIGC a Castel Volturno: il Napoli fa sapere che era successo altre tre volte nel periodo Covid

La Procura della Figc ha effettuato oggi una visita di controllo nel centro tecnico del Napoli a Castel Volturno. L’ispezione – sottolinea l’ANSA -, spiegano fonti qualificate del Napoli, è avvenuta stamattina e non è da ritenersi legata al caso di Juve-Napoli.

Si tratta di una procedura di routine della Figc per verificare che tutte le procedure sanitarie per il Covid-19 vengano rispettate nel ritiro “bolla” del gruppo azzurro che da ieri vive a Castel Volturno per rispettare l’isolamento domiciliare e continuare ad allenarsi.

Dal Napoli riferiscono che la procedura non è legata all’isolamento in particolare, visto che già altre tre volte nel periodo Covid la procura federale aveva fatto visita a Castel Volturno per verificare il rispetto delle procedure. I giocatori del Napoli sono in ritiro di isolamento e dovranno rimanerci per l’intera durata di 14 giorni prescritta dalle Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2 Nord.

FONTE: ANSA