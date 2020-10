La radio ufficiale: “Ispettori della procura federale a Castel Volturno, verificano l’isolamento del Napoli”

Ha del clamoroso la rivelazione di Valter De Maggio in diretta radiofonica. Secondo quanto rivelato in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, degli ispettori della Procura FIGC sono in questo momento a Castel Volturno.

Il motivo? Sono lì per accertare che ci siano tutti gli elementi in ordine per far partire la “bolla“. I calciatori del Napoli infatti dovranno stare in isolamento fino alla prossima gara.

La location scelta è l’albergo adiacente la struttura del training center di Castel Volturno.