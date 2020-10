Niente Juventus-Napoli, cosa rischiano gli azzurri?

In questi giorni si è discusso molto sul big match tra Juventus e Napoli, la gara era programmata per domenica 4 ottobre ma, come ben sappiamo, la squadra partenopea non ha raggiunto la città di Torino dopo aver ricevuto la comunicazione dell’ASL che impone a gli azzurri l’isolamento fiduciario.

Ma cosa rischia realmente il Napoli in merito all’assenza all’Allianz Stadium? I partenopei potrebbero perdere la partita a tavolino per 3-0 e in più anche un punto di penalizzazione, ma il presidente Aurelio De Laurentiis, nella giornata di ieri, ha subito provveduto al riguardo presentando un pre ricorso da otto pagine ai ministri Spadafora e Speranza. In questo modo il patron azzurro ha ottenuto di consegnare entro domani una memoria difensiva che sarà esaminata dal giudice sportivo Mastrandrea.

Juventus-Napoli, tutti hanno ragione: il problema è il regolamento

Se analizziamo i fatti da un lato abbiamo la squadra bianconera che, nonostante fosse a conoscenza della mancata partenza del Napoli per il capoluogo piemontese, ha continuato ad attenersi al protocollo FIGC. In quest’ultimo si prevede di far giocare la gara fin quando si ha 13 calciatori disponibili e, in più, in caso di necessità c’è la possibilità di attingere anche dalla primavera. Quindi, stando a quanto si legge nel protocollo, la Juventus è scesa regolarmente in campo visto che nel Napoli c’erano solo due calciatori positivi al virus.

Dall’altro lato, invece, abbiamo la squadra azzurra che si è attenuta alla comunicazione dell’Asl e sceglie di non partire, anche perchè dopo la notizia dei tamponi positivi di Zielinski e Elmas, la società partenopea ha temuto potesse replicarsi quanto accaduto al Genoa, evitando una possibile diffusione del virus anche a Torino.

Cosa rischia il Napoli?

Questo è quanto accaduto in questi giorni. Al momento bisognerà aspettare solo la decisione definitiva del giudice sportivo che, a questo punto, potrebbe stabilire un semplice rinvio del match o, malauguratamente per il Napoli, i tre punti a tavolino a favore della Juventus con un punto di penalizzazione ai danni dei partenopei. Eventualità che scatenerebbe una vera e propria battaglia legale. Un epilogo che forse, anche per salvaguardare quel che resta del calcio italiano, sarebbe meglio evitare.

Sara Madonna