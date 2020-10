Di Marzio: “Con Bakayoko, il Napoli è da scudetto”. Caputi: “Milik? Ora gli affari importanti si sbloccano a gennaio”

Nel corso della trasmissione televisiva Il Bello del Calcio, in onda sulla emittente Canale 21, l’ex allenatore Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazione evidenziate, di seguito, dalla nostra redazione:

“Il Napoli è da Scudetto. Cristiano Giuntoli ha acquistato Osimhen e non solo. Sta passando in secondo piano l’acquisto di Bakayoko, ma penso che sia il calciatore che mancava a questa squadra. I partenopei sono quindi competitivi per lottare fino alla fine per le primissime posizioni della classifica”.

Il collega de Il Messaggero, Massimo Caputi, ha risposto così a Gianni Di Marzio: “Lo dicevo anche prima dell’acquisto di Bakayoko: questa squadra è da Scudetto. Con il centrocampista ex Milan il Napoli è ancora più forte. Gli operatori di calciomercato mi hanno dato una notizia. Milik è rimasto a Napoli? Mi hanno riferito che gli affari più importanti si sposteranno a gennaio. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi”.