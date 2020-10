De Luca, nuova ordinanza: “Chiusura per bar e ristoranti alle 23, a mezzanotte il fine settimana”

Poco fa il presidente della regione ha emanato una nuova ordinanza anticipando di alcune ore il nuovo DPCM da parte del governo che secondo indiscrezioni sarà molto simile a quello della Regione Campania. Obbligo di mascherina anche all’aperto; bar, ristoranti e altri locali simili dovranno osservare la chiusura alle 23.00 dalla domenica al giovedì, alle 24.00 venerdì e sabato. Di seguito riportato il testo dell’ordinanza 77:

“Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali è fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato.

Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con l’entrata in vigore della presente disposizione è revocata la previsione di cui al punto 1.2. dell’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020. Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.