UFFICIALE – Edinson Cavani è un nuovo giocatore del Manchester United

I red devils portano a casa un acquisto di tutto rispetto: scaricato dal PSG come un giocatore qualunque, accostato al Benfica e tantissime altre squadre durante il corso del calciomercato, ma alla fine, Edinson Cavani, sarà una pedina fondamentale dell’attacco di Ole Solskjaer.

Ad annunciarlo è il Manchester United tramite un tweet sul profilo ufficiale. El Matador ha firmato un contratto per un anno con opzione per il secondo. Di seguito, il tweet:

Ennesima “estate” di telenovela conclusa per l’attaccante ex Napoli: nuova avventura in Premier League per lui.