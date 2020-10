Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capital:

“ADL ha contattato l’ASL e non il contrario? Sì, sembra che sia stato così. Non voleva giocare? Non so, ma si intuisce, è evidente che noi non l’abbiamo contattata l’ASL con due positivi e abbiamo giocato.

Sarebbe bello saperlo da De Laurentiis”.