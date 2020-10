La positività di Zielinski preoccupa: in settimana è stato a Giugliano per un documento, ha fatto foto con agenti

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la positività di Piotr Zielinski al Covid-19 ha destato particolare preoccupazione non solo all’interno del mondo Napoli. Il motivo è semplice: il polacco in settimana è stato a Giugliano per alcuni documenti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La positività di Zielinski, che risulta completamente asintomatico, ha destato molta preoccupazione. Il polacco infatti mercoledì si è recato al commissariato di polizia di Giugliano in Campania per un documento. Lì alcuni agenti gli hanno chiesto una foto e all’interno dello scatto hanno abbracciato il proprio beniamino. Per questo motivo è scattato uno stato di allerta anche lì”.