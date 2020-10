SKY – Domani il Napoli effettuerà un quarto tampone a Torino

Massimo Ugolini, collega di SkySport, ha parlato in merito alla situazione Covid che si sta vivendo in casa Napoli. Gli azzurri hanno tirato un sospiro di sollievo visto che la terza ondata di tamponi ha visto tutti esiti negativi.

Il giornalista ha però ravvisato che nella giornata di domani, il club partenopeo effettuerà un altro tampone anche a Torino, il quarto in una settimana per la precisione. La sicurezza non è mai troppa e il Napoli vuole cautelarsi provvedendo a farne un altro prima di scendere in campo all’Allianz Stadium contro la Juve.