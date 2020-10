SKY – Di Marzio: “Fiorentina squadra più vicina a Milik, ma ancora non c’è l’offerta”

Ultimi giorni di mercato, ma ancora tanti dubbi da sciogliere. Il rompicapo di questa sessione di calciomercato, Arkadiusz Milik, non ha ancora trovato però una risposta definitiva. Gianluca Di Marzio, noto giornalista Sky, ha dato le ultime notizie a riguardo tramite il suo sito ufficiale.

“Un altro calciatore in viaggio in questi minuti è Arkadiusz Milik, ma questa volta la motivazione non è da ricercare nel mercato. Il destino dell’attaccante del Napoli è infatti ancora molto intricato e i suoi movimenti non sono legati a un trasferimento imminente: è infatti atteso nelle prossime ore dalla sua Nazionale, che lo ha convocato per le sfide contro Finlandia (7 ottobre), Italia (11 ottobre) e Bosnia-Erzegovina (14 ottobre)”

“L’unica squadra che lo ha sondato in questi giorni è stata la Fiorentina, che però non ha affondato il colpo e non ha ancora presentato un’offerta economica concreta per portare Milik in viola. Valige in mano e storie che si intrecciano, tutto nel nome del calciomercato“.