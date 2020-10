PRIMAVERA – Brutto esordio per gli azzurrini: sconfitta 4-1 con il Lecce!

Iniziato oggi il campionato di Primavera per il Napoli. Dopo la sconfitta in Coppa Italia di categoria, l’esordio in campionato degli azzurrini non risolleva il morale. Il Lecce infatti si è imposto per 4-1 in casa sui ragazzi di Cascione.

La partita è stata subito messa sui binari giusti dai giallorossi: al 20′ un malinteso difensivo regala l’1-0 ai salentini. Oltremarini trova il raddoppio con una grande azione personale.

La ripresa si apre con la doppietta di Oltremarini che fissa il risultato sul 3-0. Ambrosino ha accorciato le distanze per il Napoli, ma Oltremarini chiude la partita siglando la sua tripletta.