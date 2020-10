RAI – Il Napoli propone Milik a Fiorentina e Torino: uniche piste ancora percorribili

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, è intervenuto Ciro Venerato, uomo mercato della RAI, facendo un aggiornamento sul calciomercato del Napoli. Venerato ha parlato in particolare della situazione riguardante Arkadiusz Milik, offerto dalla società partenopea a Fiorentina e Torino. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ci sono state telefonate tra l’intermediario e la Fiorentina che è bloccata dalle richieste di stipendio dello stesso Milik che chiede almeno 4.5 milioni. Il Napoli ha proposto Milik anche al Torino, ma non ci sono le condizioni economiche. Se l’Atletico Madrid non prende Cavani e vende Diego Costa, il Napoli spera di poterlo piazzare lì. L’intermediario di Milik ha lasciato ieri Londra ed è sfumata l’ipotesi Tottenham. Magari nelle prossime ore si dirigerà in Spagna”