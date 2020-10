Ferrara ai sorteggi UEL: “La Coppa Uefa del 1989 resta un ricordo vivido nella mente di tutti i napoletani. Il mio gol? Ricordano l’assist di Maradona”

Protagonista dei sorteggi di UEFA Europa League, alla quale il Napoli ha ovviamente partecipato per scoprire il suo nuovo girone, è stato l’ex calciatore azzurro Ciro Ferrara, che ha sorteggiato le squadre dalle urne. Tra le domande rivoltegli sulle sue esperienze in quanto vincitore dell’unica Europa League vinta dal Napoli nel 1989, ha risposto così al ricordo proprio di quella vittoria:

“È stata una gioia immensa, il ricordo è vivo per me e per i napoletani. Poi sono napoletano, era il primo successo in assoluto a livello europeo. Il mio gol? No, la gente ricorda di più l’assist di Maradona (ride, ndr)