Marchetti: “Milik punto interrogativo: più passa il tempo e più il Napoli deve abbassare le pretese”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato:

“Centrocampista del Napoli? Se lo prende, lo prende in prestito come operazione last minute, come occasione low cost ma ovviamente con una qualità da Napoli.

Milik? In questo momento è un grande punto interrogativo. Il Tottenham sta prendendo Vinicius e quindi si sta chiudendo questa opportunità. Mi sembra che la trattativa stia andando verso l’ex Napoli. Trovare squadra per Milik in teoria non è difficile ma il fatto che sia in scadenza, il fatto che chiede uno stipendio alto e che vada venduto può renderlo un’opportunità da cogliere ma alle condizioni di chi offre. Più passa il tempo e più il Napoli può e deve abbassare le pretese.

Everton? Tutto può essere, ci può stare. Pure un attaccante come Cavani ancora non ha trovato squadra. Stare fermo nell’anno dell’Europeo non sarebbe una banalità.

Esuberi che resteranno? Per una legge dei grandi numeri sì. Llorente sta parlando con alcune squadre in Spagna, per Ounas ci sono Cagliari e Verona, per Younes interesse dal Bundesliga”.