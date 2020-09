Di Gennaro a Radio Crc: “Lo stop di Insigne inguaia Gattuso e Mancini. Con Koulibaly è un Napoli da scudetto”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Antonio Di Gennaro. L’ex calciatore e attuale opinionista Rai si è rammaricato per l’infortunio di Insigne.

“Speriamo si riprenda presto. Sarà una perdita importante per il Napoli e per la Nazionale. Si vede che è cresciuto tantissimo. Mancini e Gattuso possono contare su un campione di livello assoluto”.

Di questo elenco fa parte anche Koulibaly. “Difensore straordinario – ha detto Di Gennaro a Radio Crc – nel caso venisse confermato, credo che il Napoli avrebbe tutte le carte in regola per lottare per lo scudetto”.