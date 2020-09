CASTEL VOLTURNO – Il Napoli prepara la sfida con la Juve: terapie per Insigne e Manolas

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45.

La squadra ha svolto allenamento sul campo 3 con una prima fase di riscaldamento a secco. Successivamente lavoro aerobico e seduta tecnica. Di seguito esercizi di possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie per Insigne e Manolas.

FONTE: SSC Napoli