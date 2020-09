L’attaccante Alfredo Bifulco è stato ceduto a titolo definitivo al Padova. Il classe ’97 ha firmato un contratto triennale con il club di Serie C.

Napoli, Bifulco ceduto al Padova

LEGGI ANCHE: Rai – Lo Spezia aspetterà Llorente altri due giorni. Younes e Ounas non partiranno entrambi

Arrivato al Napoli nel 2010, Bifulco ha giocato due anni con la Primavera azzurra ma non ha mai esordito in prima squadra, essendo stato girato sempre in prestito tra Serie B e Serie C.