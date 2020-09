Rai – Lo Spezia aspetterà Llorente altri due giorni. Younes e Ounas non partiranno entrambi

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, giornalista della Rai, il quale, nel suo solito intervento di mercato, ha parlato anche di tre esuberi azzurri: Amin Younes, Adam Ounas e Fernando Llorente.

Ecco le sue parole:

“Ounas, Younes e Llorente? Lo Spezia continua ad aspettare Llorente, ma non ha ancora tanta pazienza. Se in un paio di giorni lo spagnolo non deciderà, il club ligure andrà su altri nomi, tipo Santander.

Younes e Ounas non partiranno entrambi, ma solo uno dei due. Younes al momento ha interessi da Verona, Hertha Berlino, Celta Vigo e Swansea. Su Ounas ci sono Cagliari, Eintracht Francoforte e Real Sociedad. Voci non confermate dal club sannita, ma c’è anche il Benevento se dovesse cedere Insigne”.