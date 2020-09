Zielinski fa impazzire i quotidiani sportivi! I commenti sul polacco sono fantastici

Piotr Zielinski è stato uno dei protagonisti assoluti del successo di ieri ottenuto dal Napoli contro il Genoa per 6-0. I quotidiani sportivi e non più importanti hanno elogiato il polacco, sicuramente tra i migliori in campo.

La Gazzetta gli assegna un 7 elogiandolo soprattutto per il gran gol segnato a inizio ripresa. Mezzo voto in più invece da parte del Corriere e di Tuttosport, entrambi i quotidiani hanno evidenziato quanto Zielinski sia ormai vicinissimo all’esplosione definitiva.

Leggermente più severo il Mattino che con un 6.5 approfondisce la gara più che positiva rispetto a Parma ma fa notare anche la differenza con gli avversari che venivano saltati e anticipati praticamente come birilli.