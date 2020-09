Llorente rifiuta alcuni club di Serie A: l’ex Tottenham attente Juventus e Real Sociedad

Fernando Llorente vive ormai da separato in casa con il Napoli. Il suo futuro è ormai lontano dal club partenopeo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, lo spagnolo non avrebbe accettato richieste da club di Serie A come Inter, Benevento e Spezia.

L’ex giocatore del Tottenham starebbe aspettando altre proposte. La Real Sociedad da diversi mesi valuta il suo acquisto ed avrebbe subito la disponibilità del giocatore, ma negli ultimi giorni si è parlato anche di Juventus. Il club bianconero potrebbe considerare lo spagnolo un’alternativa low cost per l’attacco.

Se non dovessero arrivare proposte da questi due club, non è da escludere la sua permanenza al Napoli.