Cesarano sicuro: “Napoli trascinante. Koulibaly, Zielinski e Lozano sono dei nuovi acquisti!”

Durante la trasmissione radiofonica Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano che si è espresso sulla recente prestazione degli azzurri contro il Genoa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli avvincente, ha vinto con facilità e ha mostrato tante cose, non so più cosa dire degli azzurri. Non è il modulo definitivo di Gattuso, ha tanti ricambi e può giocare in più modi.

Juve-Napoli? Un peccato l’assenza del capitano Lorenzo Insigne, a Torino ci saranno più alternative per giocarsela.

Osimhen e Petagna possono darti qualcosa di diverso in fase offensiva per caratteristiche, così come Rrhamani. Per le recenti prestazioni si può affermare che abbiamo acquistato un nuovo Koulibaly, un nuovo Zieliski ed un nuovo Lozano, metti tutto insieme ed esce fuori una bella squadra“.