RAI – Milik-Tottenham, trattativa ferma. Koulibaly verso la permanenza: il Napoli libera Sokratis!

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul mercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“De Laurentiis ha offerto a Milik lo scorso aprile un rinnovo da 4,5 milioni di euro ma il calciatore rifiutò perché si era promesso alla Juve, cosa che ha indispettito De Laurentiis. Poi nella trattativa con la Roma forse hanno sbagliato entrambi, impuntandosi sulla questione delle multe. Tottenham? Ad oggi stanno parlando, ma siamo ad un punto morto. L’intermediario Fabrizio De Vecchi lavora a Londra e ha fatto sapere che se gli Spurs non cedono un attaccante, non possono acquistare Milik. Il Tottenham non credo oggi sia interessato ad un prestito con obbligo di riscatto, formula gradita al Napoli.

Il Napoli libera Sokratis

Il Napoli ha fatto sapere all’entourage di Sokratis che da domenica in poi il calciatore potrà anche cercarsi un’altra squadra. Questo vuol dire che la società ha capito che non arriveranno offerte all’altezza per Koulibaly, destinato a restare in azzurro.

Younes guadagna 1,8mln ed è troppo per il Verona e il Napoli dovrebbe partecipare al pagamento dell’ingaggio. Ounas piace al Cagliari ma non ci sono offerte. Uno dei due resterà per completare la batteria degli esterni. Luperto e Malcuit sono seguiti da Crotone e Parma, ma il Napoli non li può cedere se prima non risolve le questioni di Maksimovic e Hysaj. Se i due calciatori dovessero essere ceduti, allora Luperto e Malcuit resterebbero per completare la rosa”.