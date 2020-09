Giuffredi, ag. Pezzella: “Deve avviare un percorso. Potrebbe arrivare in una grande squadra come il Napoli in un paio di anni”

Mario Giuffredi, agente di Giuseppe Pezzella, terzino napoletano del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Si Gonfia la Rete“, trasmissione in onda su Radio Marte, riguardo l’ottima prestazione del suo assistito nella gara contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato:



“Giocatore che potenzialmente può giocare anche in grandi squadre, ha bisogno di un suo percorso. È un ’97 ma per arrivare a giocare in squadre come il Napoli ha bisogno di un percorso. Magari tra 1-2 anni potrebbe arrivare in una squadra così. Ma dipende da lui, io gli faccio sempre l’esempio di Biraghi. Deve autoconvincersi lui”.

